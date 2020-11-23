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8:11   23 Ноября 2020
Общество

Госдума РФ предложила законодательно отрегулировать деятельность психологов

Госдума РФ предложила законодательно отрегулировать деятельность психологов

Деятельность психологов в Российской Федерации нужно отрегулировать на законодательном уровне. Это поможет повысить доверие жителей страны к ним, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал член комитета Государственной думы России по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Произошло перенасыщение большим количеством неквалифицированных психологов, так как в стране отсутствует система регулирования этого рынка услуг.

"Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет", — сообщил Борис Менделевич.

Разработка нормативной базы ведется в данный момент, по словам члена комитета ГД. Он добавил, что для ее завершения необходимо еще длительное время.

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#россия #госдума #психологи

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