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7:46   23 Ноября 2020
Общество

Россияне оценили перспективы своих доходов на 2021 год

Россияне оценили перспективы своих доходов на 2021 год

Больше 60% всех граждан России рассчитывают на то, что в следующем году их уровень дохода увеличится или останется без каких-либо изменений.

Соответствующий опрос на эту тему провел сервис "Работа.ру". В исследовании приняли участие более трех тысяч человек со всех регионов России. Оно проводилось в ноябре этого года.

Согласно данным опроса, на повышение уровня дохода надеются 30% респондентов, в то время как 33% уверены, что их финансовое положение останется неизменным.

Также в ходе исследования специалисты выяснили, что за 2020 год уровень дохода повысился у 9% граждан РФ. Еще 27% утверждают, что их заработок за год никак не поменялся.

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