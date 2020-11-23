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6:48   23 Ноября 2020
Политика

Главу "министерства счастья" выбрали на Камчатке

Главу "министерства счастья" выбрали на Камчатке

Главу Министерства социального благополучия и семейной политики назначили на Камчатке. Должность заняла замминистра социального развития и труда региона Анастасия Федорова.

Глава Камчатского края Владимир Солодов назвал Министерство социального благополучия и семейной политики "министерством счастья". Это связано с тем, что задача ведомства заключается в ежедневном осчастливливании сотней жителей региона.

Возглавит ведомство Анастасия Федорова, которая ранее работала главой краевого государственного казенного учреждения "Центр выплат". После этого она заняла пост замминистра социального развития и труда Камчатского края.

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#министр #камчатка #благополучие

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