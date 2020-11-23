Вирусологи указали на ошибки россиян при сдаче тестов на коронавирус

Часто тесты на COVID-19 показывают ложно-отрицательные результаты, если человек за три часа до процедуры пил алкоголь, курил или чистил зубы.

Часто тесты на COVID-19 показывают ложно-отрицательные результаты, если человек за три часа до процедуры пил алкоголь, курил или чистил зубы.

Соответствующее заявление сделали российские вирусологи в опросе для издания РБК. Также они отметили, что результаты теста могут исказиться, если пациент незадолго до его прохождения промывал нос или высмаркивался. В этом случае полученные пробы будут неинформативными.

Помимо пациентов, ошибки могут допускать и сами врачи. Так, например, некоторые из них могут не соблюдать правила взятия пробы, из-за чего тест на COVID-19 окажется ложным.

"Если мы берем мазок из носа, не соблюдая определенные правила: неглубоко вводим в носовые ходы, или, например, пациент до этого высморкался или промыл нос, то проба будет неинформативной", — уточнила Терапевт, главврач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

Кроме того, для получения точного результата теста, врачу необходимо правильно подготовить пробы. Вирусная РНК является очень хрупкой субстанцией, которая легко распадается при взаимодействии с некоторыми элементами.

"Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Любые загрязнения, совершенно невидимые глазу, поэтому надо избегать малейшего внесения примесей", — пояснил вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Он подчеркнул, что пробы могут исказиться, даже если загрязнения каким-либо образом попали на дозатор антисептика.