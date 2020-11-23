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5:08   23 Ноября 2020
Общество

Продажа детского питания онлайн в России может оказаться под запретом

Продажа детского питания онлайн в России может оказаться под запретом

Депутаты РФ предложили запретить распространять информацию о молочных смесях. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подготовила негативный отзыв на это предложение.

Парламентарии решили внести поправки в закон "О рекламе" и запретить распространять информацию о детских смесях. Так, они намерены популизовать грудное вскармливание и оградить молодых мам от нежелательных объявлений.

Юристы пока не могут дать однозначного ответа на вопрос, каким образом запреты будут использоваться во время служебных проверок. Орган контроля за информацию о товаре может принять фотографии продукта. Предприниматели считают, что производители товара из-за предполагаемых ограничений не смогут размещать данные продукции даже на ценниках.

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#детские смеси #закон о рекламе #акти

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