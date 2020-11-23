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3:59   23 Ноября 2020
Общество

Мишустин распорядился о предоставлении максимальных ресурсов для Приморья

Мишустин распорядился о предоставлении максимальных ресурсов для Приморья

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился предоставить необходимую помощь Приморью для ликвидации последствий циклона, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Второй раз за месяц на Приморье обрушились стихийные бедствия. В связи с этим разработан комплекс действий по скорейшему устранению последствий разбушевавшейся стихии.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по приезде в Приморье рассказал, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о выделении всех необходимых средств для восстановления пострадавших регионов.

"Предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в беду", — заявил Чекунков.

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#приморье #мишустин #чекунков

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