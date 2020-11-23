Мишустин распорядился о предоставлении максимальных ресурсов для Приморья
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился предоставить необходимую помощь Приморью для ликвидации последствий циклона, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Второй раз за месяц на Приморье обрушились стихийные бедствия. В связи с этим разработан комплекс действий по скорейшему устранению последствий разбушевавшейся стихии.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по приезде в Приморье рассказал, что премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о выделении всех необходимых средств для восстановления пострадавших регионов.
"Предоставить максимальные ресурсы Приморскому краю, сконцентрировать все усилия федерального правительства для восстановления жизнеобеспечения и нормальной жизни людей, которые попали в беду", — заявил Чекунков.