Беглов подписал документ о введении дополнительных ограничений в Петербурге

Дополнительные "коронавирусные" ограничения ввели в Санкт-Петербурге с 23 ноября в связи с ростом заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Дополнительные "коронавирусные" ограничения ввели в Санкт-Петербурге с 23 ноября в связи с ростом заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Соответствующий документ подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. С 23 ноября в городе запрещен доступ зрителей на спортивные мероприятия. В торговых центрах приостановлена деятельность ледовых катков и предприятий общественного питания. При этом другие ледовые катки открыты для посещения при соблюдении определенных требований.

"В зоне для катания как открытых, так и крытых ледовых катков должно присутствовать не более одного человека на десять кв. м такой зоны", — отметили в пресс-службе Смольного.

Также приостановлена работа секций, студий, кружков, занятия которых проводятся в помещениях государственных учреждений Санкт-Петербурга.