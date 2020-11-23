Запуск трех спутников связи "Гонец-М" сместили на несколько дней вперед

Три спутника связи "Гонец-М" будут запущены с космодрома Плесецк позже запланированного срока примерно на десять дней. Это связано с тем, что к ракете-носителю есть замечания.

Три спутника связи "Гонец-М" будут запущены с космодрома Плесецк позже запланированного срока примерно на десять дней. Это связано с тем, что к ракете-носителю есть замечания.

Соответствующее заявление сделал источник издания ТАСС в ракетно-космической отрасли. Изначально запуск был запланирован на 24 ноября.

"24 ноября пуска не будет. Сдвиг запуска примерно на десять дней", — уточнил источник.

По его словам, причиной такого решения стали замечания к техническому состоянию ракеты-носителя "Союз-2". Ее разберут и заменят некоторые детали.

Недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что начиная с 2025 года Россия ежегодно сможет осуществлять по 20 запусков ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк.