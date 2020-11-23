"Ненависть к белым" вынудила журналистку из США уехать из Нью-Йорка

Американская журналистка Мегин Келли столкнулась в Нью-Йорке с признаками "ненависти к белым". Из-за этого она решила покинуть город вместе со своим супругом и детьми.

Американская журналистка Мегин Келли столкнулась в Нью-Йорке с признаками "ненависти к белым". Из-за этого она решила покинуть город вместе со своим супругом и детьми.

Соответствующее заявление журналистка из США сделала во время эфира собственного подкаста. Она также подчеркнула, что из-за пандемии коронавируса жить в мегаполисе стало намного хуже.

"После нескольких лет сопротивления этому мы все-таки покинем город", — сказала Келли .

Женщина утверждает, что сейчас школы Нью-Йорка имеют крайне левые убеждения, которые она не разделяет. По словам журналистки, это не сильно ее беспокоит, поскольку она сама из семьи демократов и спокойно общается с друзьями либеральных взглядов. Однако она считает, что за последние несколько месяцев очень много людей перешли к полярным взглядам.

В подтверждение своим словам она процитировала одно из писем, которые начали распространять по школе, где учились ее дети.

"Убийца-полицейский сидит в каждой школе, где учатся белые дети", — говорится в документе.

При этом руководство школы предлагало родителям поддерживать такие убеждения, что сильно возмутило американскую журналистку.