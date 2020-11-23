Чехия бьет "рекорды" в Евросоюзе по смертности от COVID-19

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовал список стран Евросоюза, которые занимают лидирующие позиции по смертности от коронавируса.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовал список стран Евросоюза, которые занимают лидирующие позиции по смертности от коронавируса.

По данным ECDC, в пересчете на 100 тысяч человек населения за прошедшие 14 дней было выявлено 23,4 случаев заражения коронавирусом с летальным исходом в Чехии. Чуть меньше — 22,1 случаев — в Бельгии, 17,2 в Болгарии.

За сутки число заболевших COVID-19 в Чехии возросло на 3187 человек. Согласно официальной статистике республики, по данным на 18:00 воскресенья, зарегистрировано более 89 тысяч случаев заражения коронавирусом. В течение всего периода пандемии заболело 491,6 тысячи человек, вылечились 394,9 тысячи, скончались 7164 человека.

С 5 октября в Чехии объявлен режим ЧС, который продлится до 12 декабря. Однако правительство начинает смягчать карантинный режим в связи с небольшими улучшениями эпидемиологической ситуации.