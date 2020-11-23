Сатановский: Украина "остолбенела" от действий РФ в Карабахе

Профессионализм российских войск в нагорнокарабахском конфликте не остался незамеченным. Политолог Евгений Сатановский рассказал, что действия РФ заставили Украину остолбенеть.

Профессионализм российских войск в нагорнокарабахском конфликте не остался незамеченным. Политолог Евгений Сатановский рассказал, что действия РФ заставили Украину остолбенеть.

Эксперт отметил, что на Украине в последнее время часто обсуждается план возврата Донбасса и Крыма силовым методом. Украинские войска даже провели совместные учения с НАТО, чтобы доказать серьезность своих намерений.

Помимо этого, Киев налаживает отношения с Анкарой. Незалежная закупает оружие у Турции, а руководство страны все чаще называет Крым территорией Украины. Тем не менее, после удачных действий российских миротворцев в НКР все амбиции недоброжелателей по поводу Донбасса и Крымского полуострова сразу же стихли.

"На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства, потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка, а блок НАТО не успел даже сказать "мяу", — рассказал Сатановский.

Российский политический деятель также пожелал Украине пойти по "азербайджанскому" пути в отношении ДНР, ЛНР и Крыма. Он отметил, что в этом случае Россия сможет дать адекватный силовой ответ в рамках международного права.