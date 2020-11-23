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0:32   23 Ноября 2020
Политика

Алексей Пушков рассказал о последствиях выхода США из ДОНа

Алексей Пушков рассказал о последствиях выхода США из ДОНа

Российский общественный деятель Алексей Пушков прокомментировал в Twitter прекращение членства США в Договоре по открытому небу (ДОН).

Спустя полгода после подачи США уведомления на прекращение членства ДОН, 22 ноября страна официально вышла из списка участников договора. По мнению российских властей, такое решение угрожает современной системе контроля над вооружениями.

Пушков считает, что после выхода Соединенных Штатов из соглашения, ДОН станет нежизнеспособным. Сенатор указал, что все заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с Вашингтоном. Пушков также напомнил, что отследить тайную передачу данных не представляется возможным.

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#сша #пушков #дон

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