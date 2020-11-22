23:06 22 Ноября 2020Технологии
Белоруссия начнет производить российскую вакцину "Спутник V" в 2020 году
Первая партия российской вакцины против COVID-19 станет доступна в Белоруссии уже в этом году. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
Первая партия российской вакцины против COVID-19 станет доступна в Белоруссии уже в этом году. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
Российская разработка вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V" поступит на производство уже в этом году. Информация появилась на телеканале "Беларусь-1".
Для ввода вакцины в производство препарат сначала должен пройти исследования в своей стране, а потом на международном уровне. Заявку на сертификацию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла 19 ноября.