Белоруссия начнет производить российскую вакцину "Спутник V" в 2020 году

Первая партия российской вакцины против COVID-19 станет доступна в Белоруссии уже в этом году. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Первая партия российской вакцины против COVID-19 станет доступна в Белоруссии уже в этом году. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

Российская разработка вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V" поступит на производство уже в этом году. Информация появилась на телеканале "Беларусь-1".

Для ввода вакцины в производство препарат сначала должен пройти исследования в своей стране, а потом на международном уровне. Заявку на сертификацию Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла 19 ноября.