Белоруссия планирует расширить санкционные списки в отношении Евросоюза

Минск собирается расширить свои санкции против Евросоюза. Под ограничения попадут ряд стран ЕС, а также некоторые представители руководства Европейского союза.

Минск собирается расширить свои санкции против Евросоюза. Под ограничения попадут ряд стран ЕС, а также некоторые представители руководства Европейского союза.

Соответствующее заявление в интервью телеканалу "Беларусь-1" сделал глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Глава МИД уточнил, что Белоруссия решила приостановить диалог с Евросоюзом по вопросам прав человека. Это связано недавними решениями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка о заморозке сотрудничества с белорусской стороной.

"Мы также с учетом того, что Европейский союз и отдельные страны пытаются критиковать нас по вопросам прав человека, по вопросам демократии - и все это абсолютно искусственно политизировано, не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека", — сказал Макей.

Он отметил, что сотрудничество будет приостановлено до тех пор, пока европейские кредитные организации не изменят свою политику в отношении Белоруссии.