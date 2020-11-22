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21:14   22 Ноября 2020
Политика

Внешняя политика Анкары вызвала возмущение в Германии

Внешняя политика Анкары вызвала возмущение в Германии

Представители немецкой оппозиции требуют ввести оружейное эмбарго на Турцию, передает издание Deutsche Welle.

"Левая партия" и "Зеленые" расценили действия Анкары в Сирии, Ливии, НКР и Восточном Средиземноморье противоправными. Политики требуют прекратить поставку оружия в страну из-за незаконного вмешательства в другие государства, передает Федеральное агентство новостей.

Немецкий политик Катя Кеул подчеркнула, что продажа подводных лодок и военных кораблей наносит ущерб не только интересам Германии, но и ЕС.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция поставляет вооружение в Ливию. Переброс техники и иностранных наемников не прекратился даже после введения режима постоянного прекращения огня в североафриканском государстве.

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#германия #турция #эмбарго

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