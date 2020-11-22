Монарх Саудовской Аравии передал председательство G20 Италии

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал право на председательство в группе G20 Италии.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передал право на председательство в группе G20 Италии.

Монарх пожелал Риму успехов в проведении саммита на своей территории. По его словам, Саудовская Аравия не прекратит играть важную роль в "двадцатке" и продолжит работать над реализацией планов по сохранению планеты. Правитель заявил, что G20 выполнила свои обязательства по борьбе с COVID-19.

Главной темой саммита 2020 года стала борьба с коронавирусом. Лидеры стран обсудили дальнейшие шаги по урегулированию экономического кризиса, который вызвала пандемия. Также они затронули тему создания вакцины от коронавируса и подготовки к возможным пандемиям в будущем.