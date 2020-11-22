Генерал Ивашов рассказал об ощутимом выигрыше России от базы ВМФ в Судане

Создание таких баз материально-технического обеспечения ВМФ за границей, как в Судане, нужно России не только для поддержки боеспособности и военного присутствия в регионе, но и для значительной экономии средств.

Создание таких баз материально-технического обеспечения ВМФ за границей, как в Судане, нужно России не только для поддержки боеспособности и военного присутствия в регионе, но и для значительной экономии средств. Такое мнение высказал бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

«Одна из задач создания пунктов материально-технического обеспечения – обеспечить удешевление пребывание наших кораблей в морской акватории, или в океанской. <..> Мы же знаем, что такое зайти в иностранный порт нашему кораблю, пополнить водой, дать отдых личному составу, сойти на берег, тем же продовольствием обеспечить, заправиться горючим. Что это стоит?»— объяснил военный эксперт.

Ранее глава генштаба ВС Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что власти африканской страны рассматривают договор с Россией о создании пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ на своей территории.

«Во время военных учений, когда расстреливают боеприпасы, или нужно самолтами куда-то на иностранный аэродром и потом куда-то доставлять. А это очень дорогостоящее мероприятие. Вот чтобы сэкономить и поддерживать боеспособность – вот для этого базы и делаются», — заключил Ивашов.

11 ноября на официальный портал правовой информации России было опубликовано постановление правительства, в котором говорилось, что Москва планирует создать в Судане пункт МТО своего флота.

Работа пункта должна обеспечиваться силами российских военных, чье максимальное количество не будет превышать 300 человек. Одновременно на базе смогут находиться максимум четыре корабля ВМФ.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны страны подписать соглашение с Суданом.