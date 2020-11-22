На «Звезде» стартовало строительство первой серии танкеров-газовозов ARC 7

Строительство таких танкеров — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении.

Торжественная церемония резки первой детали для танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7 состоялась на судоверфи «Звезда». Судно станет головным в серии. Первая деталь была вырезана на высокотехнологичном плазменном станке. На церемонии присутствовали представители судоверфи, заказчика и российского морского регистра судоходства.

В России суда-газовозы строятся впервые. На протяжении долгих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство таких танкеров — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. У ССК «Звезда» есть уникальное для российских судоверфей оборудование и передовые технологии мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты.

Танкеры-газовозы ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Они способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна — 300 метров, ширина — 48,8 метров, вместимость грузовых танков — 172,6 тысяч метров в кубе. Кроме того, танкеры обладают повышенной экологической безопасностью.

Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне в Приморье.

«Звезда» подписала лицензионное соглашение об оказании технической помощи и лицензирования с французской компанией Gaztransport & Technigaz, которая специализируется на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения СПГ.

Танкеры-газовозы будут строиться в интересах ПАО «НОВАТЭК». Деньги на строительство новых судов выделит ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании Группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 арктических судов-газовозов, предназначенных для транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Севморпути.

Начало производства судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи. Судостроительный комплекс создается совместно с НК «Роснефть» по поручению президента России. «Роснефть» — основной клиенты «Звезды». Корпорация заказала строительство 28 судов.

В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие транспортные суда, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности.

Ранее в подмосковной Дубне состоялся запуск предускорителя для коллайдера NICA. После того, как NICA будет запущен, ученые получат возможность воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором находилась Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва.