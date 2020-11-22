В Подмосковье запустили ускоритель для российского коллайдера NICA

После того, как коллайдер NICA будет запущен, ученые получат возможность воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором находилась Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва.

Запуск предускорителя для коллайдера NICA состоялся в подмосковной Дубне на днях. Процесс запуска бустера в рамках визита в научный комплекс наблюдали премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Важно, что сегодня премьер-министр встретился с нашими учеными. Потому что и институт, и предприятия, которые здесь работают — это и мозг, и сердце Дубны», — сказал Мишустин.

NICA (Nuclotron based Ion Collider Acility) — новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того, как коллайдер NICA будет запущен, ученые получат возможность воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором находилась Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва

В начале ноября Объединенный институт ядерных исследований в Дубне получил первый магнит для коллайдера. Его вес составляет порядка 120 тонн. Это ключевой элемент устройства.

Отмечается, что NICA построен в рамках российских mega-science проектов. Длина основного кольца ускорителя — 336 метров. Сверхпроводящий промежуточний синхротрон бустер будет разгонять ионы золота до энергий 578 мегаэлектронвольт на нуклон. Это предпоследний крупный элемент ускорительного комплекса, после его запуска останется запустить только большое кольцо коллайдера.

Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Алексей Курепин объяснил, в чем цель проекта NICA.

«Цель этих работ — исследование столкновения тяжелых ионов и поиск нового состояния материи — кварк-глюонной плазмы. Такие работы ведутся в США, в Брукхейвене, и в Женеве, на Большом адронном коллайдере. Оригинальность в том, что здесь энергия другая. Соответственно, другие процессы, которые, как предполагается, позволят более надежно определить существование кварк-глюонной плазмы», — объяснил ученый.

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