Билл Гейтс назвал возможные сроки новой пандемии

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию. Своими размышлениями он поделился в подкасте.

Американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию. Своими размышлениями он поделился в подкасте.

К обсуждениям бизнесмен предложил присоединиться актрисе Рашиде Джонс и главному инфекционисту США Энтони Фаучи. Участники подкаста говорили о том, как коронавирус изменил ситуацию в мире. Рашида Джонс поинтересовалась у Билла Гейтса, что он думает о новой пандемии.

Все к этому идет, считает предприниматель. Вероятно, что человечеству придется столкнуться с очередной пандемией через 20 лет. Однако есть и другой сценарий, заявил Билл Гейтс. В этом случае новая пандемия придет уже через три года, но в следующий раз мир будет более подготовлен к такому варианту развития событий, убежден предприниматель. У властей стран уже будут на руках отработанные алгоритмы действий, в соответствии с которыми они будут вводить карантин.