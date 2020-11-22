Убийство и поедание котов стало обыденностью для жительницы Стамбула

Защитники животных задержали в турецком Стамбуле женщину, которая убивала и ела бездомных котов. Она уже привлекалась ранее к ответственности за такое же преступление.

Защитники животных задержали в турецком Стамбуле женщину, которая убивала и ела бездомных котов. Она уже привлекалась ранее к ответственности за такое же преступление.

Волонтеры обнаружили в сумке Фатьмы Ч. нож и убитого котенка. Активисты оперативно вызвали полицейских на место происшествия. После того как прибыли стражи правопорядка, женщина призналась в своих преступлениях. Она искала на улицах бездомных котов, после чего лишала их жизни и поедала у себя дома, сообщает ФАН. Очевидцы боятся, что женщина может впоследствии убить уже не кота, а человека.

"Она должна быть полностью изолирована от общества", — уверен один из зоозащитников.

Ранее ей был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". Кроме того, женщина уже шесть раз привлекалась к ответственности по статье "жестокое обращение с животными". Свидетели произошедшего считают, что она должна быть наказана за свои преступления, несмотря на психическое расстройство.