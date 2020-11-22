СМИ Ирана предостерегли Россию: для Турции соседи — разменная монета

Иранский журналист полагает, что Турция и США с новым президентом Джо Байденом смогут сообща предпринимать действия, ослабляющие позиции России на Кавказе

Иранское издание Javan посоветовало России «не играть в турецкие нарды на Кавказе». Эксперт Хади Мухаммади проанализировал действия России в период войны в Нагорном Карабахе. По его мнению, Москва проявила политическую ловкость и расторопность: не ввязавшись в само военное противостояние на чьей-либо стороне, она заставила двух противоборствующих игроков действовать по выгодным ей правилам.

В то же время Россия удачно использовала то обстоятельство, что погруженным в раздрай, связанный с выборами Соединенным Штатам было совсем не до внешней политики. Однако есть и негативный момент: выросла роль Анкары на Кавказе, отмечает эксперт.

«В своей мечте отделить Турцию от НАТО Россия слишком много потакала последней и в итоге согласилась с тем, что роль Турции на Кавказе заметно выросла», — пишет Хади Мухаммади.

Россия же, рассчитывая на включение Турции в орбиту своей политики, предоставила последней слишком широкое поле деятельности в традиционных сферах своего влияния — на Кавказе и Средней Азии, считает автор. Анкара, активно использующая в своей внешней политике идеи неоосманизма и пантюркизма, только этого и добивалась, говорится в статье.

«В итоге случилось то, что и должно было случится: Россия, осознав, с какими угрозами ей придется столкнуться в непосредственной близости от своих границ, прекращает эти игры в нарды с Западом, однако Кавказ к тому моменту уже превратился в некое подобие ринга, на котором довольно бесцеремонно хозяйничает Турция», — считает иранский журналист.

Мухаммади полагает, что Турция и США с новым президентом Джо Байденом смогут сообща предпринимать действия, ослабляющие позиции России на Кавказе. То, чего жаждет Турция в конфликте в Карабахе и в противостоянии Азербайджана и Армении — это лишь укрепление своих позиций в регионе, подчеркивает он.

Турция рассчитывает, что, добившись своего в Закавказье, она сумеет перенаправить транзит регионального энергосырья по более выгодным для нее маршрутам, заодно выгодным и Израилю, который тоже надеется неплохо заработать на транзите закавказской нефти через Восточное Средиземноморье. Эта трубопроводная геополитика Турции полностью укладывается во все внешнеполитические стратегии США, которые всегда нацелены на одно — сдерживание и подрыв позиций России в Закавказском регионе.

«Очевидно, что для Турции стабильные и естественные отношения с соседями (Россией ли, Ираном ли) — это всего лишь разменная монета, которую она всегда будет готова пустить в ход в торге с Западом», — пишет автор.

По мнению иранского эксперта, России не следует класть плоды своей кавказской политики на алтарь взаимодействия с региональными силами, интересы которых прямо противоположны ее целям. Также не стоит предоставлять этим силам какую-то особую роль в карабахском урегулировании. Как считает Мухаммади, кавказский регион слишком чуткий для внешней безопасности России, чтобы допускать там присутствие и влияние НАТО.

«Некоторая строптивость Эрдогана в отношении прежней администрации Трампа может очень быстро превратиться угодничество и низкопоклонство перед Байденом, когда тот стает уже полноправным хозяином Белого дома и когда его команда и советники приступят к формированию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке нового альянса, направленного против России», — заключает эксперт.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались ожесточенные бои. При этом Анкара открыто поддерживала Баку протяжение всего конфликта.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали соглашение о прекращении боевых действий в республике. Оно остановило кровопролитие