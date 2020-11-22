Силуанов рассказал о новых сервисах налоговой службы

Федеральная налоговая служба (ФНС) становится органом сервисов государства, успех которой зависит от IT-решений, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) становится органом сервисов государства, успех которой зависит от IT-решений, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Успех ведомства зависит от инноваций и услуг, построенных на современных IT-решениях, считает Силуанов.

Основная задача ФНС — создать комфортные условия для налогоплательщиков. Даже система принуждения к совершению соответствующих переводов должна быть "приятной", считает глава ведомства.

Налоговая функция департамента важна для того, чтобы страна могла финансировать дороги, здравоохранение и образование, но также важно, как это делается. Теперь в некоторых отделах, собирающих информацию, больше нет необходимости, поскольку ФНС получает большой объем информации через кассовые аппараты, дополнил Силуанов.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная налоговая служба за 30 лет работы завоевала общественное доверие и значительный авторитет.