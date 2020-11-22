Замглавы сирийского МИД возглавил внешнеполитическое ведомство

Сирийский лидер Башар Асад подписал указ о назначении нового министра иностранных дел республики. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Сирийский лидер Башар Асад подписал указ о назначении нового министра иностранных дел республики. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.

Замглавы Министерства иностранных дел САР Фейсал Микдад утвержден в должности председателя внешнеполитического ведомства. Его предшественник Валид Муаллем умер 16 ноября на 80-м году жизни.

Президент также принял решение назначить постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джафари замглавой МИД. Дипломат Бассам Саббаг получил освободившуюся должность постпреда при международной организации.

Валид Муаллем поступил на службу в Министерство иностранных дел Сирии в 1964 году. Он возглавлял ведомство более 13 лет.