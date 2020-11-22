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19:25   22 Ноября 2020
Общество

Патриарха Иринея похоронили в крипте храма Святого Саввы в Белграде

Патриарха Иринея похоронили в крипте храма Святого Саввы в Белграде

Похороны патриарха Сербского Иринея прошли в одном из белгородских храмов. Незадолго до смерти врачи выявили у священнослужителя коронавирусную инфекцию.

Причиной смерти 90-летнего патриарха, по данным СМИ, стали осложнения, вызванные COVID-19. В литургии в крипте храма Святого Саввы приняли участие представители руководства Сербии и Черногории. Также к церемонии присоединились митрополиты Русской и Украинской православных церквей Московского патриархата.

Президент страны Александр Вучич назвал Иринея "великим человеком". Поминальные богослужения в честь патриарха будут проходить в храмах Сербии в течение 40 дней.

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