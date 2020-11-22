Президент Азербайджана поддержал слова Путина о Карабахе

Президент России Владимир Путин ясно и точно описал ситуацию по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил глава Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу.

Президент России Владимир Путин ясно и точно описал ситуацию по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил глава Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к народу.

Российский лидер, выступая на телеканале "Россия-1", заявил, что Москва не обязана была вмешиваться в конфликт между Баку и Ереваном по условиям ОДКБ.

Алиев заявил, что Владимир Путин точно передал информацию о конфликте в карабахском регионе. Солдаты Азербайджана вели боевые действия на своей территории, которая признана международным законодательством. О союзном вмешательстве речи идти не могло, подчеркнул президент.

Стоит отметить, что российская сторона инициировала введение миротворческих сил в Карабах для установления мира.