Российские СМИ пишут о планах президента на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин планирует рабочую поездку в один из регионов государства. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".

Президент России Владимир Путин планирует рабочую поездку в один из регионов государства. Об этом сообщил телеканал "Россия-1".

Российский лидер не уточнил, в какой именно субъект федерации совершит визит.

По сведениям телеканала, Путин на предстоящей неделе проведет церемонию вручения верительных грамот, совещание попечительского совета МГУ и заседание с Советом безопасности РФ.

Глава государства ранее выступил на саммите G20. В своей речи он отметил необходимость предоставить вакцину от коронавируса странам, которые в этом нуждаются. Путин также рассказал, что массовая безработица и бедность являются главными рисками для мира.