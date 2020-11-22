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18:04   22 Ноября 2020
Политика

Действующий президент ЦАР способен обеспечить стабильность в республике

Действующий президент ЦАР способен обеспечить стабильность в республике

Действующий лидер Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера единственный достойный кандидат на пост президента государства.

Федеральное агентство новостей проинформировало о 22 кандидатах с сомнительной репутацией, которые примут участие в гонке за президентское кресло ЦАР. Все претенденты неоднократно демонстрировали, что готовы "перейти черту" для реализации собственных интересов.

Что касается Фостен-Арканжа Туадера, то этот опытный политик направил все усилия на стабилизацию обстановки в ЦАР. В африканской стране значительно улучшились условия проживания граждан и началась масштабная реализация инфраструктурных проектов.

Плюс ко всему Туадера сумел примирить враждующие группировки, посадив стороны за стол переговоров. Благодаря поддержке со стороны России действующему лидеру ЦАР удалось запустить мирные процессы. Это в очередной раз доказывает, что кроме него нет достойных кандидатов на пост главы государства.

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#африка #цар #туадера

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