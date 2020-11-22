Диетологи назвали продукты, которые помогут бороться с COVID-19

Ученые-диетологи назвали три продукта, обладающих дезинфицирующим свойством. Употребление в пищу рябины, гранатового сока и зеленого чая снизит риск заражения коронавирусом.

Ученые-диетологи назвали три продукта, обладающих дезинфицирующим свойством. Употребление в пищу рябины, гранатового сока и зеленого чая снизит риск заражения коронавирусом.

Диетолог-эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что в этих продуктах содержится большое количество полифенолов — природных антиоксидантов. Полифенолы выводят из организма вредные соединения, провоцирующие воспаления и старение клеток. Специалист рекомендует употреблять зеленый чай в течение дня для укрепления здоровья и предотвращения заражения. В гранатовом соке и рябине содержится большое количество дубильных веществ и эфирных масел.

Эти вещества имеют в составе цинк, который не разрушается при термической обработке. Цинк защищает кожу и слизистую от проникновения в организм патогенных инфекций. С осторожностью следует употреблять черноплодку и гранатовый сок людям с повышенной кислотностью ЖКТ и желчнокаменной болезнью.