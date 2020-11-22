Более 177 тысяч случаев коронавируса выявили в США за сутки

Американские медики за сутки подтвердили более 177 000 случаев заражения коронавирусом. Такие данные предоставил Университет Джонса Хопкинса.

Американские медики за сутки подтвердили более 177 000 случаев заражения коронавирусом. Такие данные предоставил Университет Джонса Хопкинса.

За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировано 1448 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В минувшую пятницу американские специалисты выявили максимальный суточный прирост инфицированных новой инфекцией. Речь идет о 187 833 заболевших.

Ряд зарубежных СМИ, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, в субботу сообщили, что в стране выявили рекордные 195 542 случая коронавируса. Однако такая информация не появилась на сайте учреждения. С начала пандемии коронавируса в США заболели более 12 000 000 человек. Скончались более 255 000 человек. Выздоровели уже 4 500 000 человек. В Дании обнаружили новый мутирующий коронавирус. Ученые отмечают, что он способен заражать людей, которые уже перенесли инфекцию. То есть коронавирус стал более опасным.