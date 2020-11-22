Более 177 тысяч случаев коронавируса выявили в США за сутки
Американские медики за сутки подтвердили более 177 000 случаев заражения коронавирусом. Такие данные предоставил Университет Джонса Хопкинса.
За прошедшие 24 часа в Соединенных Штатах зафиксировано 1448 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В минувшую пятницу американские специалисты выявили максимальный суточный прирост инфицированных новой инфекцией. Речь идет о 187 833 заболевших.
Ряд зарубежных СМИ, ссылаясь на данные Университета Джонса Хопкинса, в субботу сообщили, что в стране выявили рекордные 195 542 случая коронавируса. Однако такая информация не появилась на сайте учреждения. С начала пандемии коронавируса в США заболели более 12 000 000 человек. Скончались более 255 000 человек. Выздоровели уже 4 500 000 человек. В Дании обнаружили новый мутирующий коронавирус. Ученые отмечают, что он способен заражать людей, которые уже перенесли инфекцию. То есть коронавирус стал более опасным.