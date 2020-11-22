Россияне обратились к Деду Морозу с просьбой погасить их кредиты

А еще они просят мебель, технику, путевки и машины. «Политика Сегодня» узнала почему.

Взрослые россияне в 2020 году чаще всего просили у Деда Мороза улучшить жилищные условия, а также погасить кредиты, сообщила пресс-служба главного волшебника. Также взрослое население мечтает, что Дедушка подарит им мебель, технику, путевки и автомобиль. Психолог-консультант Наталья Панфилова объяснила «Политике Сегодня» письма россиян желанием найти поддержку у Вселенной из-за усталости на фоне пандемии.

«Так называемое магическое мышление, когда мы пытаемся обратиться к гадалке или к высшим силам, говорит о том, что человек начинает сомневаться в своих собственных силах. Поэтому за помощью он обращается к кому-то, кто, по его мнению, способен придать ему этих сил. Я не думаю, что люди на полном серьезе верят, будто Дед Мороз им поможет закрыть кредит и тому подобное. Это из серии "почему бы и нет". Почему бы не обратиться к Вселенной через Деда Мороза», — говорит психолог.

В 2020 году людям тяжело и физически, и морально, напоминает собеседница ПС. Пандемия коронавируса для многих стала настоящим испытанием.

«Это из разряда того, что взрослые люди тоже склонны верить в чудеса, когда им тяжело. А взрослым тяжело сейчас действительно. И это про то, что силы у людей заканчиваются, поэтому они разными способами пытаются привлечь удачу, придать себе почти детского оптимизма, веры в сказку. И про то, что вот, я проснусь, будет другая жизнь и Дед Мороз поможет мне порешать мои проблемы», — заключила Панфилова.

Всего в Резиденцию Деда Мороза поступили почти четыре миллиона писем. В отличие от взрослых, дети чаще всего просили в подарок конструкторы, мягкие игрушки, телефоны, компьютеры и другие гаджеты.

«[Взрослые] очень часто просят Деда Мороза подарить здоровье, счастье, любовь, мир во всем мире», — сказали в пресс-службе.

Как добавили в Резиденции, письма Деду Морозу приходят ежедневно — в течение всего года. Однако поток увеличивается ближе к Новому году.

Ранее россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получить на Новый год. Опрос провел онлайн-сервис по поиску работы SuperJob. Так, Для 8% респондентов самым неудачным новогодним подарком назвали предметы одежды. При этом мужчины жаловались на это втрое чаще женщин.

Еще 4% опрошенных назвали нежеланными подарками новогодние сувениры — свечи, брелоки, статуэтки и магниты. Конфеты, шоколад или торт посчитали неудачными презентами 3% россиян, столько же высказались против косметики и парфюмерии.

Значительная часть (18%) опрошенных назвала единичные варианты неудачных подарков, среди которых оказались кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и даже живая крыса. А 24% респондентов считают худшим новогодним сюрпризом отсутствие подарка, объяснив это тем, что даже взрослым хочется знаков внимания. Тем не менее 28% россиян отметили, что никогда не получали плохих подарков.

Сам же волшебник в этом году планирует сократить традиционное новогоднее путешествие. В тех городах, где Деду Морозу побывать не удастся, он проведет встречи в онлайн-формате.