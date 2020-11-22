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17:35   22 Ноября 2020
Политика

Помощник Трампа обозначил позицию США по соглашению об открытом небе

Помощник Трампа обозначил позицию США по соглашению об открытом небе

Вашингтон больше не является стороной Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Помощник американского лидера назвал ДОН "устаревшим соглашением". По его мнению, документ "приносит пользу" противникам Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу подписан в 1992 году представителями 23 государств. Он разрешает свободные полеты невооруженных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц. Вашингтон 22 ноября официально завершил процедуру выхода из соглашения.

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#сша #дон #Роберт О'Брайен

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