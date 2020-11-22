Помощник Трампа обозначил позицию США по соглашению об открытом небе

Вашингтон больше не является стороной Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Вашингтон больше не является стороной Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Помощник американского лидера назвал ДОН "устаревшим соглашением". По его мнению, документ "приносит пользу" противникам Соединенных Штатов.

Договор по открытому небу подписан в 1992 году представителями 23 государств. Он разрешает свободные полеты невооруженных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц. Вашингтон 22 ноября официально завершил процедуру выхода из соглашения.