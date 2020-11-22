МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на митинге

Белорусская милиция применила спецсредства в отношении граждан, которые оказывали сопротивление сотрудникам во время протестов.

Белорусская милиция применила спецсредства в отношении граждан, которые оказывали сопротивление сотрудникам во время протестов.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Люди группами выходили на проезжую часть и пытались блокировать движение транспорта. Нарушителей неоднократно предупреждали о запрете нарушать общественный порядок. Во время задержания несколько протестующих оказывали сопротивление правоохранительным органам. Милиции пришлось воспользоваться спецсредствами, резюмировала Чемоданова.