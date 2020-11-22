Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:22   22 Ноября 2020
Политика

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на митинге

МВД Белоруссии подтвердило применение спецсредств на митинге

Белорусская милиция применила спецсредства в отношении граждан, которые оказывали сопротивление сотрудникам во время протестов.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Люди группами выходили на проезжую часть и пытались блокировать движение транспорта. Нарушителей неоднократно предупреждали о запрете нарушать общественный порядок. Во время задержания несколько протестующих оказывали сопротивление правоохранительным органам. Милиции пришлось воспользоваться спецсредствами, резюмировала Чемоданова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #мвд #протесты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров