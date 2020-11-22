Мирный житель подорвался в Сирии на заложенной террористами мине

Мирный житель сирийской провинции Дамаск получил тяжелые ранения в результате подрыва на оставленном боевиками самодельном взрывном устройстве.

Мирный житель сирийской провинции Дамаск получил тяжелые ранения в результате подрыва на оставленном боевиками самодельном взрывном устройстве.

Инцидент произошел в населенном пункте Хауш-Харабо в ходе ремонтных работ в здании местного сельскохозяйственного института. Один из рабочих случайно наступил на взрывное устройство, которое было оставлено террористами. Рабочий получил тяжелые ранения и был доставлен в одну из дамасских больниц, передает Федеральное агентство новостей.

Юго-западные районы провинции Дамаск долгое время находились под контролем террористов. В 2018 году сирийская армия полностью освободила провинцию Дамаск. Кроме того, благодаря дипломатическим усилиям России, часть боевиков вместе с семьями были перемещены в идлибскую зону деэскалации, что позволило избежать ненужного кровопролития и разрушений.