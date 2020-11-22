Глава РФ признал территориальные притязания Азербайджана в Карабахе

Российский президент Владимир Путин прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

В интервью телеканалу «Россия-1» Путин отметил, что с точки зрения международного права территория Нагорно-Карабахской Республики относится к Азербайджану.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что с точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики», — заявил Путин.

Путин также отметил, что Россия не была обязана вмешиваться в конфликт в республике по условиям договора ОДКБ, он предусматривал помощь стране — участнице договора в случае начала боевых действий непосредственно на ее территории. Бои в Карабахе так и не затронули армянских территорий.

Президент также прокомментировал заявления о том, что Москва не оказала Еревану должной поддержки во время кризиса, и отметил, что свои обязательства в рамках договора российская сторона выполнила сполна.