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16:46   22 Ноября 2020
Общество

Повышенная температура может указывать на тяжелую болезнь

Повышенная температура может указывать на тяжелую болезнь

Повышенная температура тела может указать на онкологическое заболевание, считает заслуженный врач России Юрий Фокин.

Фокин рассказал, что стоит обратиться к врачу, если на протяжении длительного времени температура тела повышена без явных признаков заболевания. Подобное не всегда означает онкологию, но всегда это признак того, что в организме протекают воспалительные процессы, например туберкулез, болезни кишечника и другие.

Врач уточнил, что заболевания крови выявить очень сложно, потому что они протекают бессимптомно длительное время. Повышенная температура может быть вызвана активностью опухолевых клеток. Гипотермия может оказать существенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему больного.

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#температура #онкология #рак крови

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