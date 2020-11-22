Алексей Чекунков вылетел в Приморский край по поручению Мишустина

Руководитель Минвостокразвития России Алексей Чекунков направляется в Приморский край для устранения последствий чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Минвостокразвития России Алексей Чекунков направляется в Приморский край для устранения последствий чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно полученной информации, министр уже вылетел в регион. На 23 ноября у чиновника запланировано рабочее совещание с членами рабочей группы по устранению последствий стихии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее поручил Чекункову оказать помощь гражданам Приморского края, которые пострадали от ледяного дождя.