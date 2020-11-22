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16:29   22 Ноября 2020
Политика

Алексей Чекунков вылетел в Приморский край по поручению Мишустина

Алексей Чекунков вылетел в Приморский край по поручению Мишустина

Руководитель Минвостокразвития России Алексей Чекунков направляется в Приморский край для устранения последствий чрезвычайного происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно полученной информации, министр уже вылетел в регион. На 23 ноября у чиновника запланировано рабочее совещание с членами рабочей группы по устранению последствий стихии.

Глава российского правительства Михаил Мишустин ранее поручил Чекункову оказать помощь гражданам Приморского края, которые пострадали от ледяного дождя.

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#приморский край #мишустин #чекунков

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