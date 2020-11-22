Запад использует Армению для организации провокаций у границ России

Запад преследует свои геополитические цели, поэтому устраивает провокации в Армении, которая является важным стратегическим союзником РФ, заявил политолог Юрий Самонкин.

Запад преследует свои геополитические цели, поэтому устраивает провокации в Армении, которая является важным стратегическим союзником РФ, заявил политолог Юрий Самонкин.

В Армении проходят незаконные митинги и провокации. Протестующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Самонкин объяснил, что западные силы намерены устроить полноценный государственный переворот, пишет iReactor. Протесты выгодны тем, кто не хочет видеть мир в Нагорном Карабахе. Более того, Ереван неслучайно стал центром протестующих настроений.

Армения, как и Белоруссия, является стратегическим союзником России по ЕАЭС и ОДКБ. Обострение обстановки в Ереване может поставить под угрозу безопасность Центральной Азии и приграничных регионов, а потом и вовсе дойти до границ РФ. В этой ситуации Армении стоило бы перенять опыт России и ужесточить законодательство в отношении незаконных протестов и провокаторов, резюмировал Самонкин.