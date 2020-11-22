Охрана экс-президента ЦАР устроила перестрелку на похоронах

Служба безопасности бывшего президента ЦАР устроила перестрелку на церемонии прощания с покойной супругой экс-министра спорта и молодежи.

Служба безопасности бывшего президента ЦАР устроила перестрелку на церемонии прощания с покойной супругой экс-министра спорта и молодежи.

Экс-президент Франсуа Бозизе прибыл на церемонию прощания с покойной женой бывшего политического соратника Жана-Сержа Бокасса. До 2013 года Бокасс занимал пост министра по делам спорта и молодежи в правительстве Бозизе. Сейчас они оба являются претендентами на пост президента ЦАР и стоят в оппозиции к действующему лидеру страны Фостен-Арканжу Туадера. Он тоже прибыл на церемонию прощания, которая состоялась на стадионе Оmnisport в городе Банги.

Экс-президента и действующего лидера сопровождали телохранители и охрана. Конфликт спровоцировали сопровождающие Бозизе, когда отказались разоружиться. На церемонии началась беспорядочная перестрелка между охраной Бозизе и службой безопасности Туадера, которая посеяла панику среди остальных участников траурной церемонии и быстро захватила близлежащие кварталы.

Франсис Бозизе был арестован. Сведений о пострадавших в инциденте пока не поступало.

В СМИ уже отметили, что инцидент повредил имиджу экс-президента. Бозизе и так остается в стране только благодаря усилиям своего оппонента и действующего лидера страны: Туадера за время правления заключил ряд договоров, обеспечивающих безопасность всем бывшим главам страны и бывшим руководителям повстанческих движений в республике. Эти меры позволили наладить в стране политический диалог.