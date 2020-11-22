Корабли России и Египта вышли на морскую фазу учений «Мост дружбы-2020»

Впервые российско-египетские учения проходят в акватории Черного моря, они продлятся с 21 по 22 ноября.

Впервые российско-египетские учения проходят в акватории Черного моря, они продлятся с 21 по 22 ноября.

Из Новороссийска на морскую фазу учений «Мост дружбы-2020» вышли боевые корабли ВМС Египта и ВМС России. В составе отряда египетских кораблей: фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М. Фахми». С российской стороны в учениях задействованы силы Черноморского флота (ЧФ), среди которых фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».

На первом этапе моряки с обеих сторон отработают атаки малоразмерных средств условного противника, в рамках которого каждый экипаж будет защищать корабль.

После этого отряды будут заниматься поиском и спасением «утопающего». По пути следования отряда кораблей на расстоянии четырех миль вертолет сбросит манекен утопающего, называемого OSCAR по номенклатуре международных учений. Тот экипаж, который первым обнаружит «утопающего», начинает операцию по спасению.