Марков объяснил, какими станут отношения России и США при новом президенте

После прихода к власти в США Джо Байдена американскую демократию ждет дальнейшая деградация.

После прихода к власти в США Джо Байдена американскую демократию ждет дальнейшая деградация. Об этом в интервью изданию «Политика Сегодня» заявил глава Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков. Внешний же курс американского государства будет разносторонним, отметил эксперт. Так, против России будут усилены санкции, активность Турции в Закавказье будет пресекаться, а Украина по-прежнему останется забытой Вашингтоном.

Сложный выбор

— Для начала хотелось бы понять, кто все-таки победил на президентских выборах в США?

— На этот вопрос ответить непросто: здесь есть несколько уровней. На первом уровне, в любой европейской стране победил бы Джо Байден, потому что он получил без сомнения на несколько миллионов голосов больше, чем Трамп.

Однако по американскому законодательству, я бы сказал, что победил Трамп, так как он выиграл все спорные штаты, если бы голоса считались честно. На третьем уровне победил Байден, потому что были сфальсифицированы выборы в его пользу в ключевых штатах. На четвертом уровне победил опять-таки Байден, поскольку ему удалось не только фальсифицировать выборы, но и в значительной степени защитить это фальсифицированное голосование системой политических репрессий.

— То есть, насколько мы можем предполагать, президентом будет назван все-таки Байден?

— Наверняка.

«Новая Америка»

— Что избрание президентом Джо Байдена значит для перспектив внутренней политики США?

— Для США это значит дальнейшее сворачивание демократии, ее переход в манипулятивную фразу, когда все будут говорить о демократии, но реально будет больше политической цензуры, политических репрессий и так далее.

В Штатах будет формироваться глухая оппозиция. За Трампа, против глобалистской элиты все же голосовала половина Америки. Они будут защищаться. Они крайне разочарованы тем, что у них не будет возможности победить честным путем. Это приводит нас к вопросу: как Америка будет жить дальше? Треть населения верит, что выборы были сфальсифицированы. Это безусловно приведет к деградации американской демократических политических институтов и зарождение «Новой Америки».

— Какой будет эта новая Америка?

— Трудно сказать, но в основе ее будет лежать глубокая политическая манипуляция. Кроме того, Америка вернется к попыткам возобновить свое глобальное доминирование в мире. В этой связи у нее будет, естественно, больше конфликтов с Россией и Китаем. Многие говорят, что Джо Байден лучше относится к Китаю, чем Трамп. Это лишь кажущееся. При Трампе США сражались с Пекином за американский рынок. Сейчас же она будет сражаться с Китаем за все рынки мира вообще. Глобальная элита будет формировать глобальную власть. Всем будет нелегко.

— Какими в правление Джо Байдена будут отношения между РФ и США?

— Есть несколько позитивных моментов. По всей видимости, Джо Байден не будет ликвидировать договор СНВ-3. Он не будет ликвидировать и так называемую «ядерную сделку» с Ираном, чем стабилизирует ситуацию в регионе. Но в целом санкции против России усилятся и попытки устроить государственный переворот с целью свержения Владимира Путина также участятся.

Отношения же США со странами Европейского союза улучшатся, за счет этого и европейские санкции против России будут усилены. Активизируется и информационная война против нашего государства, нам будут отказывать в социальных связях, диалог будет заблокирован.

Подчиненная Европа, заброшенная Украина

— Насколько готова Европа еще больше подчиниться США?

— Европа в основном управляется глобалистской элитой, поэтому она будет счастлива иметь Джо Байдена и новые США в качестве лидера глобалистского мира.

— Как приход Байдена может отразиться на внутренней политической ситуации на Украине?

— Никак. Это парадоксально, но никак. Я думаю, что Байден во всем поменяет политику своего предшественника, кроме Украины. Дело в том, что Дональд Трамп лично вообще не занимался Украиной, поскольку боялся, что его обвинят в том, что он хочет наладить хорошие отношения с Владимиром Путиным. Джо Байден же будет бояться, что его обвинят в коррупции и тоже не будет заниматься Украиной: он полностью передоверит ее американским министерствам и ведомствам. Главную роль в формировании внешней политики Вашингтона по отношению к Киеву будут по-прежнему играть ЦРУ и Пентагон.

Турция не в фаворе

— Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе и повышенной активности Турции в Закавказье, интересно понять, как здесь будут выстраивать линию поведения Соединенные Штаты в связи со стремлением высшего турецкого руководства к построению нового пантюркского мира?

— США будут все же против этого. В команде Байдена очень сильное армянское лобби. Кроме того, у Дональда Трампа сложились хорошие отношения с Реджепом Тайипом Эрдоганом. При Байдене же этого не будет. Отношения США и Турции ухудшатся.

— То есть та самостоятельность и активность Турции, которую мы видим в последнее время, будет пресечена?

— Пресечь ее не удастся. Турция стремится к большей самостоятельности и имеет для этого соответствующие ресурсы. Она не будет пресечена, но все же будет пресекаться.