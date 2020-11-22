Дед Мороз сократит традиционное новогоднее путешествие

В некоторых городах встречи пройдут в онлайн-формате, рассказали в пресс-службе главного волшебника страны.

Российский Дед Мороз в этом году планирует сократить традиционное новогоднее путешествие. В тех городах, где волшебнику побывать не удастся, он проведет встречи в онлайн-формате. Такие меры введены из-за пандемии коронавируса, объяснили в пресс-службе Дедушки «Политике Сегодня».

«Это уже добрая традиция — проверить готовность городов к встрече Нового года. В какие-то города он приедет лично, в каких-то встречи пройдут в формате "онлайн"», — говорится в сообщении.

Тем временем в Омском Роспотребнадзоре предлагают отказаться от визитов Дедов Морозов и Снегурочек на дом. По мнению специалистов, они являются «разносчиками заразы». В ведомстве также заявили, что маска на дедушке не считается достаточной мерой. В остальных регионах России решение прийти в гости Дед Мороз будет принимать самостоятельно в зависимости от пожеланий россиян, сказали ПС в Резиденции волшебника.

«Дед Мороз дал поручение узнать заранее, где к детям можно прийти, а где только через телефон или интернет пообщаться можно. К советам врачей Дед Мороз рекомендует прислушиваться, быть внимательными к себе, своим родным и близким и беречь здоровье», — отметили в пресс-службе .

В целом, вся страна будет встречать Новый год-2021 без привычного размаха. Ограничения, затрагивающие новогодние каникулы, власти регионов стали вводить с минувшей недели. Так, в Москве до 15 января рестораны, бары и клубы будут работать только до 23.00. Такие же ограничения ввели практически в каждом российском субъекте.

В Петербурге лимит в 50 человек действует для мероприятий не только в помещениях, но и на открытом воздухе. А в Ленинградской области застолья и банкеты можно проводить лишь для 18 человек. Многие регионы стали запрещать новогодние корпоративы, городские мероприятия и даже утренники. Так, никаких массовых мероприятий, даже для детей, не будет в Амурской области. Отменяются корпоративы в Брянской области.

Запрещены все праздничные программы в Крыму. С 20 декабря это будет касаться любых увеселительных мероприятий, будь то банкет, концерт, праздничное шоу или дискотека. Отменены новогодние представления на городских площадях и в домах культуры. Утренники состоятся только в детсадовских группах.

Лишились новогодних посиделок и жители Краснодарского края — власти относят такие торжества к дополнительным услугам в сфере общепита, которые уже запрещены. В Ярославле власти отменили традиционное представление на главной городской площади. Правительство региона отказалось от проведения новогоднего банкета, а все сэкономленные средства хочет направить на поддержку системы здравоохранения. В муниципальных учреждениях региона детские утренники пройдут без хороводов и игр.

В Челябинской области часть новогодних торжеств отменили, а часть проведут в онлайн-формате. Мероприятия в закрытых помещениях не состоятся. Интересное решение приняли власти Башкирии: все городские гуляния решили организовать на улице, а чтобы не допустить скопления людей, готовятся строить как можно больше ледяных городков и новогодних елок.