Полиция Небраски обезвредила стрелка, который убил двух человек

Еще двое человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Небраска.

Еще двое человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Небраска.

Официальное заявление об инциденте опубликовано на странице местного полицейского управления. Первоначально сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о якобы заминированном фургоне, который находился в районе перестрелки. Позже поступил звонок о стрельбе.

See the attached press release regarding a multiple homicide at Sonic in Bellevue. A suspect is in custody. pic.twitter.com/TXbmNutHP7 — BPD Lt. Jashinske (@Lt_Jashinske) November 22, 2020

Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них скончались на месте, других экстренно госпитализировали в медицинский центр при Университете Небраски.