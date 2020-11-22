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15:01   22 Ноября 2020
Происшествия

Полиция Небраски обезвредила стрелка, который убил двух человек

Полиция Небраски обезвредила стрелка, который убил двух человек

Еще двое человек пострадали в результате стрельбы в американском штате Небраска.

Официальное заявление об инциденте опубликовано на странице местного полицейского управления. Первоначально сотрудникам правоохранительных органов поступило сообщение о якобы заминированном фургоне, который находился в районе перестрелки. Позже поступил звонок о стрельбе.

Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили четырех пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них скончались на месте, других экстренно госпитализировали в медицинский центр при Университете Небраски.

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#сша #стрельба #полиция

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