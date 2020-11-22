В России появилась новая общественная организация неравнодушных россиян

Участники съезда Общества "Двуглавый Орёл" во главе с учредителем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым приняли решение учредить новое общественное объединение.

Участники съезда Общества "Двуглавый Орёл" во главе с учредителем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым приняли решение учредить новое общественное объединение.

Новое Общество "Царьград" основано на основе "Двуглавого Орла", в собрании принимали участие представители региональных патриотических и православных объединений России. Подробности сообщило информационное сетевое издание "Царьград".

За время карантина в адрес медиаресурса неоднократно поступали предложения об объединении сторонников в единую мощную организацию. Идеология "Царьграда" набрала по всей стране около миллиона единомышленников, решение о создании новой Общественной организации лишь закрепило этот факт, считает Малофеев. На данный момент к "Царьграду" присоединилось 78 тысяч людей, которых объединяет любовь к Отечеству, добавил Малофеев.

Одной из главных задач нового объединения станет представление интересов русского народа, борьба с русофобией, претворение в жизнь правок в Конституцию от 1 июля 2020 года, защита традиционных семейных ценностей и участие в формировании образовательной и культурной политики России.