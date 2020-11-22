Российский лидер сообщил имена авторов договора по НКР

Президент России Владимир Путин рассказал, кто создал соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом политик заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент России Владимир Путин рассказал, кто создал соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом политик заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, заявление составили глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с российской стороной.

Глава России добавил, что соглашение является договоренностями между двумя государствами. РФ выполняла роль посредника и обязалась мирно развести конфликтующие стороны.