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14:40   22 Ноября 2020
Политика

Российский лидер сообщил имена авторов договора по НКР

Российский лидер сообщил имена авторов договора по НКР

Президент России Владимир Путин рассказал, кто создал соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом политик заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его словам, заявление составили глава Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян совместно с российской стороной.

Глава России добавил, что соглашение является договоренностями между двумя государствами. РФ выполняла роль посредника и обязалась мирно развести конфликтующие стороны.

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#путин #азербайджан #армения #карабах

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