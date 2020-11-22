Президент РФ рассказал о своем отношении к Трампу

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не поздравляет нового американского лидера и высказал свое уважение к коллеге Дональду Трампу.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не поздравляет нового американского лидера и высказал свое уважение к коллеге Дональду Трампу.

Российский лидер ждет официального подведения итогов выборов. В интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" президент подчеркнул, что примет любой выбор американских граждан.

"Мы будем работать с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа", — сказал Путин.

Он добавил, что ждет окончания внутриполитического противостояния в стране, чтобы официально поздравить нового президента. По его словам, формальная отсрочка с поздравлениями никак не повлияет на отношения Москвы и Вашингтона. При этом, Путин высказал свое уважение к действующему американскому лидеру Дональду Трампу.