Петербург обнародовал актуальные данные по коронавирусу

Администрация Петербурга обнародовала актуальные данные по ситуации с COVID-19 в городе.

Администрация Петербурга обнародовала актуальные данные по ситуации с COVID-19 в городе.

За последние сутки обследование прошли 38 023 петербуржца, лечение проходят 2376 людей, в обсерватории находятся 82 человека. Контактными считаются 1622 заболевших, находятся на самоизоляции 672 петербуржца. Медики и спасатели Петербурга отработали 574 вызова, поступивших по теме коронавируса на номер 112 в Единую региональную информационно-справочную службу.

На портале #мывместе с 5 октября в Петербурге зарегистрировались 983 волонтера, аккредитацию для волонтерской работы прошли 785 человек. Заявок поступило 1777, из них выполнено 1666, остальная часть в работе. Заявку на помощь волонтеров можно оставить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов высказал мнение о том, как можно остановить рост количества заболевших коронавирусом, сообщили в пресс-службе Смольного. Беглов считает, что необходимо ограничить общение в людных местах.