Путин напомнил о роли РФ в соглашении по Нагорному Карабаху

Россия выступила в трехстороннем соглашении по Нагорному Карабаху в качестве посредника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россия выступила в трехстороннем соглашении по Нагорному Карабаху в качестве посредника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна вступило в силу 10 ноября. Оно подразумевает полное прекращение боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Глава российского государства отметил, что авторами документа являются сами подписанты.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем — я, естественно, президент Алиев и премьер Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", — сказал Путин.

Российский президент обратил внимание, что Москва при заключении соглашения выполняла только роль посредника и брала на себя обязанности по осуществлению мирного урегулирования кризиса.