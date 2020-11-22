Академик РАН перечислил смертельные заболевания на фоне коронавируса

Странам, отказавшимся от профилактической медицины и национального календаря прививок, грозит большая опасность.

Странам, отказавшимся от профилактической медицины и национального календаря прививок, грозит большая опасность.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции миру может угрожать вспышка кори и полиомиелита. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

По его словам, это может произойти из-за отказа стран проводить плановую вакцинацию.

"К примеру, в той же Австралии уже появилось порядка трех миллионов детей, у которых нет прививки от кори. Подобное мы отмечаем и во всей Европе. Такая ситуация с национальными календарями прививок вызывает у нас тревогу", — заявил он.

Онищенко подчеркнул, что отказываться от плановых прививок населения в условиях распространения новой инфекции крайне опасно. Это может грозить увеличением числа случаев других заболеваний.

"Нужно занимать взвешенную позицию, а не закрывать все программы. Сейчас у нас есть определенные трудности с вакцинацией, но это не повод отказываться от планового календаря прививок. На данный момент мы намерены выйти на показатель в 80 млн привитых от гриппа при том, что сейчас он составляет 60 млн", — добавил он.

По мнению академика РАН, отказ государства от плановых прививок может привести к возрождению полиомиелита.

"Напомню, полиомиелитная инфекция существует во внешней среде. Дикий штамм полиомиелита есть, он никуда не делся. А это паралитическая форма заболевания, и это очень серьезно", — добавил Онищенко.

Доктор медицинских наук также предупредил страны, отказавшиеся от плановой медицины, о риске получить вспышки куда более опасных инфекций, чем COVID-19, преимущественно среди детей.