Путин назвал творчество Добронравова поэтической летописью России

Творчество Николая Добронравова является поэтической летописью России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме.

Творчество Николая Добронравова является поэтической летописью России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме.

Поэту-песеннику, актеру Николаю Добронравову 22 ноября исполнилось 92 года. Российский лидер поздравил его с днем рождения и назвал Добронравова мастером, который воспевает вечные ценности, пишет о настоящей дружбе и любви.

Произведения Добронравова актуальны во все времена, подчеркнул глава государства. Путин пожелал здоровья, бодрости духа и благополучия поэту и его супруге Александре Пахмутовой.

Николай Добронравов написал много популярных песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.